Após erros, dois árbitros são afastados do Campeonato Brasileiro

SÃO PAULO - Os árbitros que falharam nas partidas que envolveram Fluminense e Atlético-MG, líder e vice-líder do Brasileirão, neste fim de semana foram afastados pela Comissão Nacional de Arbitragem da CBF. Tanto Nielson Nogueira Dias, que apitou a vitória do Flu sobre a Ponte, quanto Flávio Guerra, que trabalhou no triunfo do Atlético-MG sobre o Sport, vão passar por "reciclagem".

Em entrevista à Rádio Itatiaia, o vice-presidente da Comissão de Arbitragem, Antônio Pereira da Silva, negou o termo "afastamento", mas explicou que os dois não estarão nas próximas escalas. "Não é bem afastado. Eles vão entrar num período de reciclagem, treinamento, e assim que estiverem aptos retornarão", explicou ele.

Para o Pereira da Silva, a postura tomada é costumeira. "Isso é uma norma da comissão. Quando acontece equívocos dessa natureza, cabe retirar os árbitros da escala, para um período de treinamento."

No jogo de São Januário, Nielson Nogueira Dias errou duas vezes em favor do Fluminense. O primeiro gol tricolor nasceu de um pênalti inexistente, uma vez que o toque de mão de Luan não foi proposital. Depois, o gol da virada partiu de uma falta marcada de forma invertida.

Já no Independência o principal erro de Flávio Guerra foi no último lance do jogo, quando Júnior César cortou com a mão um cruzamento, dentro da área. O pênalti que o árbitro não apontou poderia ter definido o empate do Sport.