Após escalar 11 brasileiros, Santos tem disputa estrangeira por vaga no ataque

Após iniciar o empate por 0 a 0 com o Internacional, domingo, no Beira-Rio, com 11 brasileiros como titulares, o Santos tem uma disputa entre dois estrangeiros para escalar o setor ofensivo no confronto de quinta-feira com o Ceará, válido pela 26ª rodada da Série A.

O técnico Jorge Sampaoli não poderá contar com o atacante Marinho, suspenso. O ponta havia sido titular nas últimas duas partidas do time, diante de Inter e Palmeiras. E agora precisará ser substituído pelo treinador, que deverá optar entre o venezuelano Soteldo e o paraguaio Derlis González.

Soteldo é o favorito para ser titular, afinal, vinha tendo esse status até se apresentar para defender a seleção venezuelana nas Datas Fifa, tanto que havia começado jogando as cinco partidas anteriores do Santos no Campeonato Brasileiro.

Derlis também desfalcou o Santos nos seus últimos jogos por ter sido convocado para a sua seleção nacional, a do Paraguai. A última partida em que iniciou jogando pelo clube foi em 26 de setembro, no empate por 1 a 1 com o Fluminense, no Rio.

Se tem dois estrangeiros na disputa para substituir Marinho, o Santos não poderá contar com outro contra o Ceará: Fernando Uribe. O colombiano, que vinha sendo pouco utilizado, aproveitou a ausência de diversos estrangeiros para receber uma chance de Sampaoli durante o segundo tempo do empate por 0 a 0 com o Inter. Ele entrou em campo aos 18 minutos do segundo tempo, para substituir Marinho, mas foi advertido aos 41, o que o deixou suspenso para o duelo com o Ceará.

O Santos, porém, poderá ter outras novidades para o confronto de quinta-feira, pois o lateral-esquerdo Felipe Jonatan estará à disposição de Sampaoli após defender a seleção brasileira pré-olímpica. E o meio-campista uruguaio Carlos Sánchez está livre da suspensão cumprida diante do Inter. Já o meia Cueva se reapresentará após ser convocado pelo Peru para a Data Fifa, mas está fora dos planos do clube.