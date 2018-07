Após escalar 50 jogadores, Palmeiras busca enxugar o elenco

Uma das missões da diretoria do Palmeiras para a próxima temporada é conseguir enxugar o elenco, que terminou o ano com 39 jogadores. Já teve mais. O técnico Oswaldo de Oliveira disse que considera como número ideal ter 34 atletas. No total, os treinadores que passaram pelo Palmeiras escalaram 50 jogadores diferentes no ano, deixando clara a reformulação do elenco ao longo da temporada.

Gilson Kleina, Ricardo Gareca, Alberto Valentim e Dorival Júnior foram responsáveis por escalar uma quantidade de jogadores que daria para montar quase cinco times diferentes. Para o ano que vem, a tendência é que muitos dos que estiveram presentes nesta temporada no elenco não continuem e outros devam fechar. No total, já são certos seis "caras novas" e pelo menos dez devem sair.

Dos que chegam, estão certos o lateral-direito Lucas, o zagueiro Vitor Hugo, os volantes Amaral e Andrei Girotto, o meia Zé Roberto e o atacante Leandro. Não devem ficar no clube, pois têm contrato se encerrando nos próximos dias e não terão seus vínculos renovados, Victorino, Eguren, Washington, Marcelo Oliveira (que já está no Grêmio), Wendel, Juninho, Bruno César, Bernardo, Wesley e Diogo.

O curioso é que dos cinco que mais atuaram neste ano, quatro podem ir embora. Marcelo Oliveira fez 52 jogos. Lúcio, embora tenha proposta da China, deve ficar: fez 47. Wesley aparece atrás com 43 partidas. Juninho fez 40 e Henrique apareceu 39 vezes. O atacante tem contrato até o dia 31 e o Palmeiras ainda estuda sua renovação.

Também teve aqueles que muitos torcedores nem se lembram. O zagueiro Henrique, hoje no Napoli, fez três jogos. Já Eduardo Júnior, Léo Cunha e Bruno Oliveira, todos da base, apareceram uma vez.

JOGADORES E JOGOS EM 2014

Marcelo Oliveira - 52

Lúcio - 47

Wesley - 43

Juninho - 40

Henrique (atacante) - 39

Leandro - 35

Diogo - 34

Fernando Prass - 32

Wendel - 32

Renato - 31

Victor Luís - 30

Valdivia - 29

Mendieta - 28

Fábio e Mazinho - 25

Felipe Menezes - 24

Tobio - 20

bruno César - 20

Mouche - 20

Marquinhos Gabriel - 19

Cristaldo - 19

Allione - 18

João Pedro - 17

Alan Kardec - 17

Wellington - 16

Josimar - 15

Eguren - 15

William Matheus - 13

Patrick Vieira - 13

Nathan - 12

Tiago Alves - 11

Weldinho - 10

França - 10

Vinícius - 10

Victorino - 9

Bernardo - 9

Serginho - 8

Gabriel Dias - 6

Washington - 6

Deola - 5

Bruno - 4

Bruninho - 4

Miguel - 4

Érik - 4

Rodolfo - 3

Henrique (zagueiro) - 3

Chico - 2

Eduardo Júnior 1

Bruno Oliveira - 1

Léo Cunha - 1