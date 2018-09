Após escalar reservas, Mano exalta superação do Cruzeiro

Após escalar reservas no duelo contra o Santos, o técnico Mano Menezes exaltou a superação do Cruzeiro na vitória de virada por 2 a 1, neste domingo, no Mineirão, pela 26ª rodada do Brasileirão. Para o treinador, a equipe da casa poderia ter vencido até por uma diferença maior de gols.

"O Cruzeiro iniciou bem o jogo, controlando as ações, criando boas oportunidade pelo lado, mas mais uma vez escapar outros bons lances, como ocorreu em outros jogos. Poderíamos estar nos lamentando agora, pelas chances desperdiçadas. Mas fizemos dois gols e poderíamos ter feito três ou quatro", comentou.

Para o treinador, o duelo foi equilibrado. Mas o Cruzeiro conquistou a vitória por ter mostrado maior poder de superação. "Foi um jogo de boas oportunidades para ambos os lados. São duas grandes equipes, e a nossa com espírito de superação. Estamos, em setembro, estreando jogador. Tivemos que fazer isso...", ponderou.

Mano ainda atribuiu à sorte em lances decisivos da partida. "Tivemos um pouco de sorte em determinados momentos, sorte que faltou em outros jogos, como a do lance do Gabriel, que entrou cara a cara com o Fábio. No jogo da Copa do Brasil, que perdemos para o Santos por 2 a 1, também chutamos duas bolas no poste", comparou.

Um dos destaques do time, o meia Robinho fez questão de elogiar a atuação do goleiro Fábio, decisivo na partida. "Não vou nem falar muito sobre ele porque vão falar que estou puxando muito pro lado dele. É que sou fã dele, ele é monstro, pega tudo. Mostrou, de novo, que é o melhor do Brasil", disse o jogador.

Robinho já projetou o segundo confronto com o Palmeiras, pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, as duas equipes vão fazer o jogo da volta, no Mineirão, na briga pela vaga na grande final. Na ida, os mineiros venceram por 1 a 0.

"A confiança está muito grande do outro lado. A gente sabe que o Palmeiras está confiante, mas Copa do Brasil é outro jogo, e a gente também está muito bem. Tenho certeza que a torcida vai bombar o Mineirão. É jogo da nossa vida. Vamos fazer de tudo pra avançar pra final de novo", declarou Robinho, referindo-se ao título conquistado no ano passado.