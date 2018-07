Após escândalo na seleção inglesa, Allardyce assina com o Crystal Palace

O Crystal Palace anunciou nesta sexta-feira a contratação do técnico Sam Allardyce para o restante da temporada 2016/2017 do futebol inglês. Será a primeira oportunidade para o treinador depois que ele protagonizou um escândalo que o fez ser demitido do cargo na seleção nacional, há três meses.

Allardyce fez carreira em clubes do segundo escalão do futebol inglês, mas, diante das poucas opções no mercado, foi contratado para a seleção após a demissão de Roy Hodgson, ao fim da última Eurocopa. Foram somente 67 no cargo e a passagem terminou precocemente depois que a imprensa local divulgou um vídeo no qual o treinador falava sobre formas de burlar as regras para transferências de jogadores no país.

No Crystal Palace, ele terá a chance de recomeçar a carreira e leva consigo um histórico positivo, de nunca ter sido rebaixado no Campeonato Inglês, apesar de nunca ter trabalhado em um dos grandes clubes do país. Sua tarefa, aliás, será justamente manter seu novo time na primeira divisão. Atualmente, ocupa a 17.ª colocação, à beira da zona de rebaixamento, com 15 pontos em 17 jogos.

"Estamos muito feliz por poder fazer o anúncio tão rapidamente", celebrou o presidente do Crystal Palace, Steve Parish. "E também temos a sorte de poder contar com alguém do calibre e da experiência do Sam."

Em 2016, o Crystal Palace tem o pior retrospecto entre todos os integrantes das quatro principais divisões inglesas. Só não foi rebaixado na temporada anterior, porque no primeiro turno, ainda em 2015, fez boa campanha. Por isso, o técnico Alan Pardew foi demitido na última quinta-feira.