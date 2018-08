Após escândalo, seleção de futebol do Iraque desiste de ir aos Jogos Asiáticos

Um escândalo de falsificação de idade de jogadores está agitando o futebol do Iraque e já causa consequências. Nesta quinta-feira, a Federação Iraquiana de Futebol anunciou que a equipe olímpica, composta por jogadores com menos de 23 anos, não participará dos Jogos Asiáticos, que começarão no próximo dia 18 em Jacarta, a capital da Indonésia.

Em seu site oficial, a federação iraquiana apresentou desculpas em um comunicado pela não participação de sua equipe olímpica na competição esportiva mais importante do continente asiático.

Há duas semanas, a seleção de futebol sub-16 do Iraque não foi liberada para viajar a Amã, na Jordânia, para participar do campeonato regional da categoria depois que autoridades do Aeroporto Internacional de Bagdá detectarem que os documentos dos jogadores eram falsos. A federação anunciou a demissão de todos responsáveis da equipe e punições aos jogadores envolvidos não são descartadas.

Os 23 jogadores chegaram ao aeroporto da capital iraquiana para viajar para o Campeonato da Ásia Ocidental, mas as autoridades aeroportuárias suspeitaram da validade dos passaportes. Os papéis foram confiscados após a idade dos jogadores não corresponder à realidade. Muitos já tinham até votado em eleições cuja idade mínima é 18 anos.

A Federação Iraquiana de Futebol está sob vigilância da Fifa, que há apenas quatro meses autorizou jogos internacionais no país, depois de três décadas de proibição por questões de segurança.