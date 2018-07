Após escapar da queda na Espanha, Getafe anuncia novo treinador Depois de se livrar do rebaixamento no Campeonato Espanhol na temporada passada do futebol europeu, o Getafe anunciou nesta sexta-feira a contratação de um novo técnico. Trata-se de Fran Escriba, ex-treinador do Elche, que assinou um contrato para dirigir a equipe de Madri por três anos.