Após estágios, Roque Junior será técnico do XV de Piracicaba

Após estágios com os principais treinadores do cenário mundial Scolari, no Palmeiras, o argentino Marcelo Bielsa, no Athletic Bilbao, Victor Pereira, no Porto e Jurgen Klopp, no Borussia Dortmund, Roque Junior terá sua primeira experiência como treinador, no XV de Piracicaba, no interior paulista, e será o técnico do clube no campeonato estadual.

O pentacampeão mundial pela seleção brasileira se manteve no futebol como gestor, diretor e observador técnico, antes de arriscar na carreira de treinador de futebol. O ex-jogador do Palmeiras e Milan teve rápida passagem como diretor do Paraná Clube antes de ser observador técnico de Felipão na Copa do Mundo.

Dentro de campo, Roque Junior atuou 16 temporadas como atleta profissional. Iniciou a carreira no São José, em 1994, e foi contratado pelo Palmeiras no ano seguinte, onde conquistou cinco títulos, entre eles a Copa do Brasil de 1998 e Copa Libertadores da América de 1999 e participou de 205 jogos. Em seguida foi para o Milan onde jogou durante 3 anos. Conquistou a Liga dos Campeões 2002/03 na final contra a Juventus além do título da Copa da Itália, no mesmo ano.