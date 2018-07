Após estragar festa corintiana, Figueirense pega o Palmeiras

SÃO PAULO - Depois da façanha da última rodada, o Figueirense treinou forte durante o início da semana para enfrentar o Palmeiras, nesta quinta-feira, às 19h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta, o time fez a última atividade antes da partida: um treinamento tático seguido de jogo recreativo.

Mesmo conquistando a primeira vitória no campeonato contra o Corinthians na abertura do Itaquerão, o técnico Guto Ferreira preferiu ser frio ao avaliar o time: "Com o passar do tempo, os jogadores vêm entendendo melhor a metodologia do trabalho. O objetivo é montar uma equipe sempre compactada e intensa na marcação, além de um ataque de mobilidade. O primeiro objetivo, que era conquistar a primeira vitória, já conseguimos", disse.

Para o embate desta quinta, o único desfalque certo do time é o volante Nem, que está no departamento médico. O recém-contratado Kleber, que pode atuar de lateral-esquerdo ou de meia, apresentado na última terça, também não estará preparado fisicamente para estrear.