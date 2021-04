Após estrear no São Caetano, Walter projeta jogo contra Ponte Preta: 'Bicho vai pegar'

Principal reforço do São Caetano para o Campeonato Paulista, o atacante Walter fez a sua estreia no empate com o São Bento por 1 a 1, em Sorocaba (SP), na última segunda-feira. Após a boa partida, ele elogiou a entrega dos companheiros principalmente depois do volante Warian ter sido expulso e já projetou o jogo desta quinta contra a Ponte Preta, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).

"Acho que o time foi bem, por pouco não conseguimos a vitória. É dar os parabéns para o grupo, muita vontade, muita raça. A gente quer sair desse momento que estamos e isso começou, com outra atitude. Quinta-feira o bicho vai pegar dentro de casa", avisou Walter.

Sobre a sua estreia, o atacante lembrou que ficou alguns dias sem treinar desde a sua saída do Vitória até o acerto com o São Caetano, mas mesmo assim ficou satisfeito com o que produziu dentro de campo.

"Treinei dois dias aqui e me senti em casa. O grupo me abraçou de um jeito... Pelo tempo sem treinar achei que minha atuação foi bacana, procurei fazer o meu melhor, fui no meu limite. Jogo a jogo vamos pegando ritmo, conhecendo os companheiros. Isso é muito importante", comentou Walter.

Na quarta posição do Grupo D, com apenas dois pontos, o São Caetano vai em busca da sua primeira vitória no Paulistão contra a Ponte Preta, em partida válida pela sétima rodada.