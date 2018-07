Após estreia, Andrezinho espera evolução do Botafogo

"A expectativa está a melhor possível. Já passou a ansiedade da estreia, agora a tendência é só melhorar, com os jogos e treinamentos", declarou. "Você tem que ficar concentrado no que vai fazer, independente do estádio que vai jogar ou do clube que vai enfrentar. Minha maior preocupação é com a preparação do Botafogo", completou.

Criado nas divisões de base do Flamengo, Andrezinho deixou o Rio de Janeiro em 2004 e só voltou no início deste ano, ao ser contratado pelo Botafogo. Por isso, o jogador admitiu estar sentindo algo especial neste começo de temporada. "Esse meu retorno ao Rio como um todo está me fazendo muito bem", afirmou.

FÁBIO FERREIRA CONFIRMADO - O técnico Oswaldo de Oliveira comandou na manhã deste sábado o último treino da equipe antes de enfrentar o Nova Iguaçu. A principal novidade ficou por conta de Fábio Ferreira. O zagueiro ficou de fora das atividades da última sexta, por conta de uma pancada na perna direita, mas voltou a trabalhar normalmente e está confirmado para a partida.