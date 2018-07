Após estreia, arena do Palmeiras tem só duas cadeiras quebradas

A WTorre, construtora responsável pelo Allianz Parque, realizou nesta sexta-feira uma vistoria para ver o que foi danificado na arena após a derrota do Palmeiras por 2 a 0 para o Sport, quarta-feira, em jogo que marcou a inauguração do estádio. E o resultado acabou sendo positivo para a construtora, já que foram detectadas apenas duas cadeiras quebradas e nenhum problema em outras partes da arena.

"Tivemos duas cadeiras quebradas. Em um público de mais de 35 mil pagantes, é um sucesso. Estamos positivamente surpresos e só confirma aquilo que a gente esperava. Quando se oferece conforto, segurança e respeito, o torcedor respeita. As falhas são normais em um começo de operação", disse o diretor de negócios da WTorre, Rogério Dezembro, em entrevista exclusiva ao Estado.

Dezembro ainda aproveitou para pedir desculpas aos torcedores sobre algumas falhas apresentadas no estádio, como pontos cegos em alguns setores do estádio. "Pedimos muitas desculpas por eventuais falhas, mas estamos atentos para corrigir isso o quanto antes", avisou.

As cadeiras quebradas já foram trocadas e o prejuízo fica por conta da WTorre. Apesar da derrota, nenhum outro setor do estádio foi danificado, além, claro, do portão que foi pichado após a partida, mas que também já foi pintado novamente.

O Palmeiras volta a campo para jogar em sua arena no dia 7 de dezembro, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time enfrenta o Coritiba, às 19h30, no Couto Pereira.