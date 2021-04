Após estreia com derrota, Danilo Barbosa pede para Palmeiras 'esquecer' o clássico

Danilo Barbosa foi o destaque do Palmeiras no clássico contra o São Paulo. O volante, que jogou como zagueiro, estreou bem no retorno ao Brasil, mostrou que será muito útil, mas não conseguiu ajudar o time, em noite desastrosa, a escapar de derrota por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista Sicredi. Feliz com sua atuação, ele pede para o time pensar para frente e esquecer o jogo decidido 'nos detalhes.'

O São Paulo aproveitou uma falha de Gustavo Scarpa, que na saída de jogo perdeu a bola para Daniel Alves e viu o são-paulino servir Pablo no gol decisivo. O atacante estava livre na área e concluiu sem problemas.

"Um jogo como esse é definido nos detalhes, faltou acertar no último terço (do campo). É pensar no próximo jogo já," afirmou o volante, pedindo para os companheiros não ficarem remoendo a derrota e já pensar no embate diante do Botafogo, neste domingo, com o retorno dos titulares.

Danilo Barbosa ainda não sabe se enfrenta o rival de Ribeirão Preto. A probabilidade é mínima. Antes de se firmar, ele quer se ambientar com o futebol Brasileiro. "Sobre minha volta, é procurar me adaptar o máximo possível. Ainda não me adaptei ao futebol brasileiro", admitiu o jogador, que arrancou muitos elogios dos torcedores.

Os palmeirenses já o querem ao lado de Danilo no time principal. Gabriel Menino, Zé Rafael, Patrick de Paula e Felipe Melo são os concorrentes, mas a estreia já mostrou que ele é enorme opção para Abel Ferreira.