Após estreia com empate, Diego Souza destaca maturidade do Botafogo

O Botafogo continua em situação delicada na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, mas contou pela primeira vez com a presença de sua maior estrela contratada para a temporada: o meia-atacante Diego Souza. Ele considerou justo o empate por 1 a 1 com o Fluminense, neste domingo, no Maracanã, reconheceu que sentiu a falta de ritmo, porém, se mostrou animado com o futuro do time.

"A expectativa era de um bom jogo e de vitória, mas não deu. O primeiro tempo foi de muita dificuldade, mas acho que melhoramos no segundo tempo. Fomos bem nos contra-ataques e poderíamos até ter vencido. Mas acho que o empate foi justo, mesmo porque o time mostrou maturidade para buscar o empate", analisou o estreante.

Diego Souza teve de explicar as dores na panturrilha direita. Mas ele garantiu que não é nada grave, apenas um incômodo. "É a falta de jogar mesmo. O campo estava pesado e ficou mais difícil correr. Mas, aos poucos, vou ganhando ritmo e tudo vai ficar bem", completou.

Alex Santana era outro que estava muito satisfeito pela sua atuação e pelo resultado, que ele considerou bom por se tratar de um clássico. "Acho que o resultado foi importante para a equipe, que mostrou evolução. E ficamos mais forte com o Diego Souza", avaliou o meia, agora com três gols com a camisa botafoguense após marcar contra o Fluminense.

O técnico Zé Ricardo considerou o empate justo, apontando que cada time mandou em um tempo: o Fluminense no primeiro e o Botafogo no segundo. "Nós acertamos o posicionamento no intervalo e voltamos com outra disposição para a parte final do jogo. Acho que o grupo mostrou disposição e mereceu o empate".

O resultado deixa o Botafogo em quarto lugar no Grupo C, com cinco pontos, atrás de Flamengo, com oito, além de Bangu e Cabofriense, ambos com nove pontos. O seu próximo jogo vai ser contra a Portuguesa, quarta-feira, às 21h30, no Engenhão, pela quinta rodada.