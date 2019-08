Após estreia com gol, Daniel Alves diz: 'Nem nos melhores sonhos tinha previsto isso'

Daniel Alves estreou pelo São Paulo na tarde deste domingo e marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no Morumbi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 36 anos, ele comemorou a atuação da equipe no seu primeiro jogo com a camisa tricolor. O veterano atuou os 90 minutos e disse ter ficado com "frio na barrida" antes do duelo.

“Fiquei nervoso, sim. Dá um friozinho na barriga, porque expectativa dos torcedores é muito grande em mim. E eu vou procurar devolver com forma de trabalho, tentar ajudar, como sempre fiz. Mas evidente que voltar ao Brasil, sentir esse calor humano aqui é sempre como se fosse a primeira vez. Estou muito feliz”, disse Daniel Alves.

"Sentimento de satisfação. Quando eu cheguei falei que tava realizando um sonho, e nem nos melhores sonhos tinha previsto isso, o que vivi hoje. Estou muito feliz, não pela estreia só, mas pela dedicação. A equipe soube sofrer e conseguiu o resultado", comemorou o jogador.

Daniel Alves atuou no meio de campo do São Paulo e marcou aos 39 minutos, quando recebeu uma bola ajeitada por Raniel. Ele assinou contrato até o fim de 2022 com o São Paulo e exaltou o clube.

"Acredito que vim para o melhor time, que tem mais organização, cuida da base, tem atletas jovens promissores, e acredito que esse time tem muito a crescer, devagar, construir solidez no trabalho. Falamos durante a semana que precisa ser sólido, que não tem vergonha de dar passo atrás para fortalecer. Esse é o espírito, o objetivo de conseguir vitórias", disse.

Com a vitória, o São Paulo chega a 27 pontos, cinco a menos do que o líder Santos. A equipe tricolor é a quinta colocada e tem um jogo a menos, que será realizado nesta quarta-feira, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Daniel Alves adota cautela para falar sobre o momento tricolor.

“Eu acredito que temos de ser muitos calmos, não pode colocar uma expectativa muito no alto porque pode gerar decepções depois. A ideia é construir coisas sólidas, ter regularidade, ter pés no chão, seguir batalhando, seguir tentando conseguir os resultados. Campeonato Brasileiro é muito equilibrado. Estamos aqui para batalhar, não podemos desviar esse foco, dar importância para cada jogo”, analisou.