Após estreia com gol decisivo, Luciano diz que São Paulo tem muito a melhorar

O último jogador a chegar ao São Paulo foi decisivo para evitar uma nova derrota do time no Campeonato Brasileiro. Anunciado como reforço na terça-feira, em troca que envolveu a ida de Everton para o Grêmio, Luciano treinou na quarta e deixou o banco de reservas após o intervalo nesta quinta para marcar, no fim do segundo tempo, o gol do empate por 1 a 1 com o Bahia, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, reconheceu que o time precisa melhorar.

O gol de Luciano saiu aos 39 minutos da etapa final, quando o time tinha quatro atacantes em campo e apenas um zagueiro - o técnico Fernando Diniz trocou Bruno Alves pelo lateral Léo Pelé. Recém-chegado, o atacante reconheceu que está faltando confiança ao elenco.

"A gente tem muito o que melhorar. Se a gente ganha, tem que melhorar. Se empatar e perder então, nem se fala. Vamos trabalhar para recuperar esses pontos fora de casa. Eu acho que tem alguns lances que faltam confiança, mas o professor passa essa confiança para nós", afirmou, em entrevista ao Premiere.

Tendo estreado apenas na segunda rodada do Brasileirão, pois o jogo com o Goiás foi adiado, o São Paulo venceu o Fortaleza. Mas depois tropeçou duas vezes, com derrota para o Vasco e agora o empate contra o Bahia. Isso deixa a equipe apenas em 13º lugar no Brasileirão, com quatro pontos.

Com isso, o clima de pressão deve seguir nos próximos dias. Nesta quinta, mesmo antes do jogo, torcedores foram aos arredores do Morumbi para protestar. Na avaliação de Luciano, a situação só vai mudar com vitórias, a começar pelo duelo de domingo contra o Sport, na Ilha do Retiro.

"Vamos trabalhar para não cometer os mesmos erros no domingo. A resposta é ganhar os jogos. O mínimo que temos que fazer é ganhar os jogos, o São Paulo não pode ficar tanto tempo sem vencer", concluiu.