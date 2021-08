Após estreia com goleada, Borussia Dortmund perde para o Freiburg, no Alemão

Depois de iniciar a disputa da nova temporada do Campeonato Alemão com uma goleada por 5 a 2 sobre o Eintracht Frankfurt, o Borussia Dortmund freou a empolgação do torcedor ao perder por 2 a 1 para o Freiburg, neste sábado, em partida válida pela segunda rodada. Jogando na arena do adversário, o time comandado pelo treinador Marco Rose só balançou as redes por causa de um gol contra de Keitel, enquanto os donos da casa anotaram com Grifo e Sallai e surpreenderam o favorito.

Diante de um Freiburg organizado e eficiente, nem mesmo o fenômeno Haaland conseguiu livrar os visitantes da derrota. O norueguês fez uma exibição de gala na partida anterior, contra o Frankfurt, com dois gols e três assistências, portanto a expectativa por uma nova atuação fora de série era grande, assim como foi a frustração ao fim da partida deste final de semana.

O Borussia até conseguiu demonstrar sua superioridade técnica durante o primeiro tempo, pois teve mais posse de bola e chutou mais ao gol. A questão é que o time adversário soube jogar com eficiência, qualidade provada com apenas cinco minutos de bola rolando, quando Vincenzo Grifo bateu bonito em cobrança de falta e abriu o placar para os donos da casa.

Assim como na etapa inicial, o Freiburg aproveitou os primeiros momentos do segundo tempo para balançar a rede. O segundo gol saiu aos sete minutos, marcado por Roland Sallai. Com quase um tempo inteiro pela frente para tentar correr atrás da reação, o Borussia respondeu aos 13, contando com um gol contra de Keitel, para diminuir. A reação, contudo, parou por aí.

Com três pontos somados na rodada anterior, o Borussia Dortmund tentará voltar a pontuar na próxima sexta-feira, em duelo contra o Hoffenhein, no Signal Iduna Park, marcado para as 15h30. Já o Freiburg, dono de quatro pontos na disputa do Alemão, vai à Mercedes-Benz Arena para enfrentar o Stuttgart, às 10h30 do próximo sábado.

Ainda neste sábado, foram realizadas outras quatro partidas. Dois jogos fecham a rodada no domingo, entre eles o duelo entre Bayern de Munique e Colônia. Veja os resultados: Eintracht Frankfurt 0 x 0 Augsburg, Bochum 2 x 0 Mainz, Hertha Berlin 1 x 2 Wolfsburg e Greuther Fürth 1 x 1 Arminia Bielefeld.