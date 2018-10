Após estreia, Dorival Júnior comanda primeiro treino na volta ao Flamengo

Depois de assumir o Flamengo às pressas na sexta-feira e estrear já no sábado, no empate por 0 a 0 com o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Dorival Júnior finalmente comandou seu primeiro treino neste retorno ao clube. A atividade aconteceu nesta segunda-feira, no CT do time rubro-negro, o Ninho do Urubu.

Dorival comandou um trabalho com bola no campo e repetiu a mesma escalação que utilizou no sábado. Ele trabalhou o Flamengo com: César; Pará, Léo Duarte, Réver e Trauco; Cuéllar, Willian Arão, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro e Vitinho; Lincoln. Em diversos momentos, parou a atividade para orientar seus jogadores.

A tendência é que Dorival leve justamente esta escalação para a próxima partida do Flamengo. Nesta sexta-feira, o time rubro-negro visita o Corinthians, seu algoz nas semifinais da Copa do Brasil, desta vez pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Foi justamente a queda para o Corinthians a gota d'água para o trabalho de Maurício Barbieri no Flamengo. Antecessor de Dorival Júnior, o treinador foi demitido após a eliminação no torneio. Restou ao clube o Brasileirão, no qual chegou a 49 pontos após o empate do fim de semana, na quinta colocação.