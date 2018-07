Após estreia, Dorival vê Palmeiras em evolução na temporada

Em menos de uma semana no Palmeiras o técnico Dorival Junior teve apenas dois dias de treino e precisou estrear. Após o empate em 1 a 1 neste domingo com o Atlético-PR, em Curitiba, pelo Brasileirão, o treinador admitiu estar há pouco tempo no cargo para fazer avaliações mais profundas, mas garantiu já ter percebido uma evolução na equipe, que luta contra o rebaixamento na competição em pleno ano do seu centenário. A igualdade fez o time recuperar a posição e voltar a ficar uma posição acima da zona de descenso.

"Deixamos de perder e isso já é algo especial. A equipe manteve a bola no chão, não teve receio e procurou criar jogadas", disse o técnico. Dorival destacou também a capacidade do Palmeiras em suportar a pressão mesmo como visitante e com um jogador a menos nos 30 minutos finais de partida, quando Josimar foi expulso por falta violenta em Natanael.

Dorival fez questão de inocentar o jogador pelo lance, que acabou por atrapalhar uma possível virada do Palmeiras na partida. O técnico disse que aposta em crescimento do Palmeiras nos próximos jogos, principalmente porque o time deve ficar mais confiante. "Tivemos boa posse de bola, a equipe foi guerreira e os jogadores mostraram um nível de confiança superior aos encontros anteriores", afirmou.

O Palmeiras volta a treinar na tarde desta segunda-feira, já em clima de decisão. O próximo confronto será contra um adversário direto na luta contra o rebaixamento. O jogo no Pacaembu é diante do Criciúma, time que está uma posição atrás do Alviverde.