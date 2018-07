Após estreia, Douglas desfalca treino do Barcelona com febre

Um dia depois de sua estreia com a camisa do Barcelona, o brasileiro Douglas foi desfalque na atividade comandada pelo técnico Luis Enrique nesta quinta-feira. Por conta de uma febre e sintomas de gripe, o ex-lateral-direito do São Paulo foi poupado da atividade.

Douglas foi titular do Barcelona no empate por 0 a 0 diante do Málaga, fora de casa, quarta-feira, pelo Campeonato Espanhol. O jogador não teve uma boa apresentação, errou em algumas bolas e acabou substituído aos 28 minutos do segundo tempo. "Tenho que seguir trabalhando. Estou muito feliz porque tive a oportunidade. Espero trabalhar mais para colaborar com a equipe", chegou a dizer após o confronto.

Se Douglas foi baixa, o Barcelona contou com a participação do zagueiro Vermaelen na atividade desta quinta. O jogador, contratado na última janela para transferências junto ao Arsenal, se recuperou de uma lesão na perna direita e finalmente está pronto para fazer sua estreia oficial pela equipe.

Vermaelen estava afastado desde que chegou à Catalunha e participou apenas de um amistoso pelo time B, contra a Indonésia, na última quarta. O teste provou que ele está totalmente recuperado e pronto para ficar à disposição no confronto da equipe principal com o Granada, sábado, no Camp Nou, pelo Espanhol.