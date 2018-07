Após estreia, Edinho desfalca Atlético-MG contra o Palmeiras por lesão

Um dos reforços do Atlético Mineiro contratados durante a Copa do Mundo, o atacante Edinho se machucou logo na estreia, na derrota para o Grêmio, na noite desta quarta-feira, e já virou baixa na equipe mineira. Ele não enfrentará o Palmeiras, no domingo, no Allianz Parque.

Edinho sentiu uma fisgada na região posterior da coxa esquerda ainda no primeiro tempo do duelo contra o Grêmio. O atacante precisou deixar o gramado aos 30 minutos de jogo. Era sua estreia com a camisa atleticana.

Nesta quinta-feira, o Atlético não revelou detalhes sobre o problema físico do jogador. Mas informou que ele já está em tratamento e vai retornar nesta tarde para Belo Horizonte para dar prosseguimento a sua recuperação.

Enquanto Edinho volta para a capital mineira, os demais jogadores permanecem em Porto Alegre para treino no CT do Internacional. Do Rio Grande do Sul, a delegação atleticana voará direto para São Paulo, na sexta-feira, às vésperas do confronto com o Palmeiras, pela 14ª rodada do Brasileirão.