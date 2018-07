Após estreia em vitória, Carlos César projeta evolução no Vasco

Contratado pelo Vasco no final de maio, o lateral-direito Carlos César fez sua estreia na última terça-feira, quando ajudou na vitória sobre o Santa Cruz, em Cuiabá, pela Série B. Ele começou o jogo no banco, mas entrou em campo ainda no primeiro tempo, para substituir André Rocha, e teve boa atuação. Agora, promete evolução para poder se firmar como titular do time carioca.

"Fiquei muito feliz por ter estreado jogando daquela maneira. Pude ajudar a equipe a conseguir uma vitória muito importante. Continuo fazendo com humildade a minha parte. Estou buscando o meu espaço. Quero estar preparado quando o treinador me colocar nas partidas", afirmou Carlos César.

"Eu não estava tendo sequência de jogos no início do ano e essa parada (durante a Copa do Mundo) foi importante. Vou buscar melhorar ainda mais na sequência do trabalho, pois quero conquistar o meu espaço", avisou Carlos César, que disputa com André Rocha a posição de titular na lateral vascaína.