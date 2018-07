Após estreia, Higuaín leva tombo e toma pontos na Itália Reforço recém-contratado pelo Napoli, Gonzalo Higuaín precisou tomar pontos no rosto nesta segunda-feira, depois de ter se machucado durante um passeio de barco na Ilha de Capri, no sul da Itália. O atacante aproveitava a folga que o time ganhou após fazer sua estreia oficial na vitória por 3 a 0 sobre o Bologna, no último domingo, pela primeira rodada deste Campeonato Italiano, e acabou sendo surpreendido com um tombo.