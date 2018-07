Após estreia, Luís Felipe espera se firmar no Palmeiras

"Acho que minha estreia foi boa, até por ser um clássico. Acho que não me acanhei. Como pensei que ia ser um jogo muito nervoso, fui me soltando com a bola rolando", disse Luís Felipe, que foi substituído no intervalo. "Por ser uma estreia, foi bom. E, daqui para a frente, as coisas tendem a melhorar."

Revelado pelas categorias de base do Palmeiras, onde está desde 2007, Luís Felipe reconheceu que a experiência de jogar no time profissional foi bem diferente do que ele estava acostumado. "Com muita gente no estádio, muda muito o ambiente, é muito bom. Bem diferente dos jogos da base", comparou.

"Foi muito bom jogar com o Felipão, um grande treinador. Essa oportunidade que recebi dele foi maravilhosa. E espero que, aos poucos, eu me encaixe no grupo", afirmou Luís Felipe, sonhando em se firmar no elenco do Palmeiras, que conta com Vitor e Márcio Araújo para a lateral-direita.