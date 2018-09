Após estreia, meia Éderson espera novas oportunidades no Cruzeiro

Contratado em julho pelo Cruzeiro, o meia Éderson fez sua estreia com a camisa da equipe mineira no empate com o Botafogo por 1 a 1, na noite de quarta-feira. Um dia depois, o jogador comentou a sua primeira partida pela nova equipe e já revelou ansiedade por novas oportunidades no time liderado pelo técnico Mano Menezes.

"Estou trabalhando há muito tempo à procura da minha chance e espero conquistar muito por esse grande clube. Vou procurar o meu espaço, respeitando os meus colegas e espero honrar as cores do Cruzeiro. Quero conquistar títulos aqui, será muito importante para a minha carreira", declarou o jogador de apenas 19 anos.

Éderson foi formado no Desportivo Brasil e tem no Cruzeiro sua primeira oportunidade em nível nacional. Mesmo em início de carreira, ele já soma convocações para as equipes de base da seleção brasileira, sub-18, sub-19 e sub-20.

Nesta quarta, ele entrou em campo no segundo tempo, por volta dos 25 minutos, na vaga de Thiago Neves. Segundo o treinador, a troca já estava programada antes do início da partida para poder preservar o meia titular.

Apesar do pouco tempo em campo, o reforço cruzeirense ficou satisfeito com sua atuação. "Acho que entrei bem na partida, principalmente pelas condições de jogo. Uma partida que estava difícil, uma pressão grande do adversário, mas acredito que a participação foi um passo grande na minha carreira e estou muito feliz por isso", comentou.

Ainda no Rio de Janeiro, o grupo do Cruzeiro voltou aos trabalhos já na manhã desta quinta, no centro de treinamento do Fluminense, na Barra da Tijuca. Aqueles que não jogaram os 90 minutos foram a campo para treino leve. Os titulares fizeram trabalhos regenerativos.

A delegação cruzeirense vai embarcar ainda nesta quinta para Recife, onde enfrentará o Sport, na Ilha do Retiro, no sábado, às 16 horas.