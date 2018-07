Nogueira mira mais chances no Fluminense em 2016

Após estrear na reta final do Brasileirão, o zagueiro Nogueira quer seguir o caminho de Gustavo Scarpa, Robert, Gerson, Kenedy, que vieram da base do Fluminense, em Xerém, e brilharam na temporada 2015. Para tanto, o defensor de apenas 20 anos torce por mais oportunidades na equipe no próximo ano.

"Espero que em 2016 seja um ano de ainda mais oportunidades para mim. Pude fazer a minha estreia como profissional esse ano e agora a busca é por sempre por mais. Sei que tenho que manter o empenho nos treinamentos para mostrar ao professor Eduardo (Baptista) e para a torcida que mereço vestir essa camisa", afirma o jovem atleta.

Nogueira estreou no time profissional nas últimas duas partidas da equipe carioca no Brasileirão, contra Internacional e Figueirense. Nestes jogos, se destacou pela liderança demonstrada em campo. Não foi por acaso, o zagueiro está acostumado a ocupar o posto de capitão, apesar da pouca idade.

"Na base sempre fui capitão, então tenho comigo essa liderança de forma natural. Tenho como personalidade um espírito de luta, de entrega, de tentar ajudar de todas as formas. Busco trabalhar isso, até mesmo por ter uma família que tá sempre comigo me dando o suporte e me ensinando as coisas certas. Isso se reflete dentro de campo", explica.