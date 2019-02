Após estreia no Mineiro, Marquinhos Gabriel já se diz à vontade no Cruzeiro

Um dos reforços do Cruzeiro para esta temporada, o meia Marquinhos Gabriel, em pouco tempo no clube, já se diz à vontade após a estreia pelo time mineiro na última quinta-feira, no empate por 2 a 2 contra o Boa, em jogo pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.

"Me senti bem e acho que nos próximos jogos eu vou me sentir melhor ainda. Para uma primeira partida, jogar 60, 65 minutos está de bom tamanho", disse o meia, que ganhou elogios do técnico Mano Menezes e do centroavante Fred.

Depois de uma passagem apagada pelo Corinthians, Marquinhos Gabriel quer retomar o bom futebol que apresentou com a camisa do Santos. O meia, que também já defendeu o Palmeiras e estava no Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, briga pela titularidade com Rafinha e Deivid, que também atuam pelo lado esquerdo do campo.

Segundo o reforço cruzeirense, resta apenas afinar o entrosamento com o grupo para se sentir ainda mais adaptado ao clube. "É questão de tempo, de treinamento. A gente espera o mais rápido possível estar com esse 'feeling' bom", avaliou o jogador, que pode estar em campo novamente neste domingo, quando o time mineiro encara o Villa Nova, às 17 horas, em Nova Lima (MG), em duelo pela quinta rodada do Estadual.

"Pode esperar muita dedicação, muita vontade. A gente vai fazer de tudo para sair com os três pontos, o que não deu nesse último jogo", prometeu o jogador. Com oito pontos conquistados, o Cruzeiro é vice-líder do torneio, dois pontos atrás do América-MG e um na frente do arquirrival Atlético-MG.