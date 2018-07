Após estreia no Palmeiras, André Luiz recebe elogios de Gilson Kleina

SÃO PAULO - Uma das novidades da equipe do Palmeiras na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, na noite de quarta-feira, no Pacaembu, foi o zagueiro André Luiz. Ele entrou ainda no primeiro tempo, no lugar de Henrique, que deixou o gramado com uma lesão na coxa direita. Na avaliação do jogador, dentro das circunstâncias do jogo, a estreia foi positiva.

"Na hora de entrar foi difícil porque estava frio e eu nem tinha aquecido. Os cinco, dez primeiros minutos foram complicados, mas depois deu tudo certo. As primeiras bolas eu estava mais inseguro, mas no geral eu acho que fui bem", disse o zagueiro de 33 anos, que veio do Nancy, da França.

Gilson Kleina também aprovou a estreia do zagueiro. "Eu sabia da experiência dele e que é um cara centrado. Ele está de parabéns", disse o treinador, após a vitória palmeirense na 13ª rodada do Paulistão.

André Luiz pode até ser titular no clássico contra o Santos, domingo, no Pacaembu, por causa da lesão de Henrique. Ele disputa uma vaga com Maurício Ramos, que não jogou contra o Botafogo por estar suspenso com três cartões amarelos.