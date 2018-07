Após estreia no São Paulo, Morato lamenta não poder enfrentar o Corinthians

O atacante Morato fez sua estreia com a camisa do São Paulo na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, no jogo da volta da quarta fase da Copa do Brasil, na noite de quarta-feira. O time foi eliminado do torneio nacional, mas o jogador tem motivos para comemorar. Ele exibiu boa atuação e mostrou que pode ser importante na temporada.

"O Rogério disse que eu não o surpreendi pela atuação, porque ele me acompanhava. Para mim foi natural. Por mais que seja um baita de um jogo, o adversário não havia perdido no ano. Sinto um pouco de felicidade por poder estrear bem e de tristeza por não ter classificado o São Paulo na competição", comentou o jogador.

Ele foi monitorado pelo São Paulo quando estava no Ituano. O técnico Rogério Ceni observou algumas partidas e pediu para a diretoria tentar a contratação. "O Morato fez uma grande partida. Não me surpreende porque vi ele jogando pelo Ituano, foi muito bem, aguentou os 90 minutos", explicou o treinador.

Apesar da boa estreia, Morato não poderá enfrentar o Corinthians no domingo porque já disputou o Campeonato Paulista pelo Ituano. Ele ficará fora torcendo por seus companheiros. "É ruim ficar fora em qualquer momento. Vou ficar fora da partida, mas estarei na arena. Serei um jogador a mais lá em Itaquera", disse.

Aos 24 anos, ele garante que está preparado para dar um salto na carreira e não se impressiona por estar em um clube do tamanho do São Paulo. "Na verdade, não assusta. Como falei da outra vez, me preparei para isso aqui e vou conviver diariamente com isso. É bom que me ambiento com todas as situações", afirmou.