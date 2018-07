Após estreia profissional, volante Fernando Medeiros quer se firmar no Santos Sem vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o Santos está se movimentando pouco no mercado de transferências e apostará, em 2016, em mais uma geração de Meninos da Vila. Entre os destaques da base no ano passado foi o volante Fernando Medeiros, que chegou ao profissional no fim do ano e quer se firmar no elenco do técnico Dorival Júnior.