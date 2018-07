Após estreia ruim, Everton admite pressão no Flamengo por vitória em casa No primeiro treino tático da semana, o técnico Vanderlei Luxemburgo repetiu a escalação que foi titular durante a derrota por 2 a 1 para o São Paulo no último domingo, tentando fazer funcionar o time do Flamengo. Além do mal resultado na estreia do Campeonato Brasileiro, o futebol ruim apresentado durante a partida jogou pressão sobre a equipe, que precisa evoluir para o próximo duelo.