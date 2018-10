Após estreia, Sergio Díaz projeta ajudar a levar o Corinthians a 'lugares altos'

Emprestado pelo Real Madrid, o atacante paraguaio Sergio Díaz chegou ao Corinthians em agosto, mas só estreou com a camisa do time paulista no último sábado à noite. O jogador de apenas 20 anos entrou no segundo tempo da partida contra o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro.

O atleta foi colocado em campo pelo técnico Jair Ventura no decorrer da etapa final, substituindo o meia Clayson, e em sua primeira jogada ofensiva assustou o goleiro adversário com um forte chute de fora da área que passou perto da meta. Ele, porém, teve pouco tempo para mostrar serviço no duelo, que terminou empatado por 0 a 0.

Sergio Díaz demorou para estrear porque ficou muito tempo sem disputar uma partida e precisou recuperar a melhor condição física. Ele não disputava um jogo desde o dia 12 de novembro do ano passado, quando esteve em campo por apenas nove minutos pelo Lugo, da Espanha, em confronto válido pela segunda divisão do Campeonato Espanhol.

Agora pronto para atuar, o atacante exibiu confiança de que poderá ajudar o Corinthians a conquistar feitos expressivos. O próximo almejado pelo clube é o título da Copa do Brasil, na qual enfrentará o Cruzeiro no confronto de ida da final no próximo dia 10, no Mineirão, em Belo Horizonte. O duelo de volta será no dia 17, na arena corintiana.

"Voltar a campo após tanto tempo é uma alegria, mas vamos seguir trabalhando para levar o Corinthians a lugares altos", projetou o jogador depois de fazer a sua estreia na capital mineira. "Muito boa a sensação de jogar depois de tanto tempo. Não era o resultado que queríamos, mas estou muito feliz por começar essa nova etapa", disse.

Depois de jogar em Belo Horizonte, o time alvinegro folgará nesta segunda-feira e só voltará aos treinos na terça, às 15h30, quando iniciará a sua preparação para enfrentar o Flamengo, na sexta, às 21 horas, na Arena Corinthians, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo marcará o reencontro entre os dois times após os corintianos terem vencido os flamenguistas por 2 a 1, na última quarta-feira, no mesmo estádio, no duelo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Para atrair novamente um bom público, o clube paulista disponibilizou ingressos com preços a partir de R$ 15. O duelo decisivo da última quarta recebeu um público de 44.249 pagantes.