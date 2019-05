Após estreia, Walce pode ser opção na zaga do São Paulo contra o Fortaleza

Aos 20 anos, Walce "realizou um sonho" ao estrear pelo São Paulo no último domingo, no empate contra o Flamengo. Agora, o zagueiro pode ser opção para o técnico Cuca diante do Fortaleza, caso Anderson Martins não se recupere de uma tendinite no tornozelo direito.

Walce iniciou a partida diante do Flamengo como lateral-direito, passou a ser volante e terminou como zagueiro. Sua versatilidade foi elogiada por Cuca. “Foi um momento muito especial. Realizei um sonho e fiquei feliz com a minha estreia, porque representa muito vestir a camisa do São Paulo, que é um clube gigantesco. Sei que foi só o primeiro passo, e quero trabalhar para evoluir ainda mais”, afirmou.

Natural de Cuiabá (MT), Walce chegou às categorias de base do clube com 12 anos. Ele foi integrado ao elenco principal após o Sul-Americano Sub-20 de 2019. Em Cotia, o zagueiro conquistou nove títulos e acumulou convocações para a seleção brasileira de base.

Na zaga, o São Paulo tem o desfalque de Arboleda, que sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda e faz tratamento no Reffis do CT da Barra Funda. Anderson Martins não participou do treino da última quarta-feira, mas a tendência é que ele não seja desfalque contra o time comandado por Rogério Ceni, pelo Brasileirão. Caso não fique à disposição, Walce terá mais uma chance com Cuca.