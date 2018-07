Após eventos, construtora dá nota 8 para gramado do estádio do Palmeiras

Após uma sequência de eventos, o Allianz Parque está em boas condições para receber o jogo entre Palmeiras e Flamengo nesta quarta-feira, pela 25ª rodada do Brasileirão. Esta é a avaliação da WTorre, que administra o estádio. O jogo é considerado uma das finais antecipadas do torneio por reunir o líder e o vice-líder da tabela.

De zero a dez, a WTorre atribui nota 8 ao estado do gramado, já que ainda há algumas marcas no setor do Gol Norte. "Considerando que tivemos um clássico na quarta (Palmeiras x São Paulo, 7/9), um show no domingo (Villa Mix, 10/9) e estamos prontos para um clássico na quarta (Palmeiras x Flamengo, em 14/09), estamos todos muito satisfeitos com o resultado das medidas adotadas", afirma Eduardo Rigotto, diretor de infraestrutura do Allianz Parque.

Para o diretor, o bom estado do gramado é resultado de investimentos e testes. "Isso é resultado de um processo contínuo de investimentos, testes e aprendizado, ao longo desses primeiros 18 meses de operação da arena. A troca de todo o gramado no fim do ano pela espécie mais adequada às condições de luz e temperatura da arena, além dos diversos testes realizados com os vários tipos de cobertura de proteção durante os shows, entre outras medidas adotadas", afirma Rigotto.

No ano passado, os jogadores da seleção brasileira chegaram a criticar o gramado após o amistoso contra o México no Allianz Parque. Desde o início do ano, após a troca do gramado, os jogadores diminuíram as críticas ao gramado após a realização dos shows.