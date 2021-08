Após evitar derrota do Santos, João Paulo diz que empate foi 'um resultado justo'

Um pênalti defendido por João Paulo nos acréscimos do segundo tempo evitou que o Santos perdesse para o Fortaleza na Arena Castelão, neste domingo. Assim, o jogo terminou empatado por 1 a 1, resultado considerado justo pelo goleiro santista, que valorizou o ponto conquistado fora de casa após os momentos de tensão vividos perto do apito final.

Na avaliação de João Paulo, cada time dominou um tempo de partida, por isso ele considera que a igualdade no placar traduziu o que foi o duelo na capital cearense. "A gente tem que valorizar muito esse ponto, foi um grande jogo. A gente foi melhor no primeiro tempo, eles foram melhores no segundo. Então, acho que foi um resultado justo", comentou o jogador na saída do gramado.

Apesar da análise positiva feita a respeito do resultado, o goleiro acredita que o Santos poderia ter vencido se tivesse um pouco mais de sorte e capricho na hora das finalizações. De qualquer maneira, também fez questão de apontar que ninguém conseguiu vencer o Fortaleza na Arena Castelão até agora. O time tricolor tem seis vitórias e dois empates jogando em casa, a melhor campanha de um time como mandante no Brasileirão.

"A gente poderia ter saído com um resultado melhor, talvez. Tivemos uma chance com o Marquinhos (Marcos Guilherme) para fazer o gol, infelizmente não fizemos. Foi um grande jogo, é um ponto conquistado fora de casa. O Fortaleza, se não me engano, tem a melhor campanha como mandante no Brasileiro", avaliou o santista.

O empate foi bom em razão das circunstâncias, mas não contribuiu na disputa por posições na tabela. Com 21 pontos, o Santos segue na parte intermediária. Antes de empatar com o Fortaleza, o time já havia empatado com o Corinthians na rodada passada, portanto a missão no próximo compromisso pelo Brasileirão, contra o Internacional, é reencontrar a vitória.

Antes disso, entretanto, o foco é na disputa da rodada de volta das quartas de final da Sul-Americana. Depois de vencer o primeiro jogo, na Vila Belmiro, por 2 a 1, a equipe paulista enfrenta o Libertad no Defensores Del Chaco, no Paraguai, a partir das 21h30 da próxima quinta-feira.