Após evitar rebaixamento em 2018, Vasco esbanja otimismo na reapresentação

Depois de ficar a apenas um ponto da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Vasco esbanjou otimismo na sua reapresentação, na tarde desta quinta-feira, no CT do Almirante.

"Expectativa é a melhor possível. No encontro rápido com os jogadores deu para sentir que estão todos com as energias recarregadas, com pensamento de fazer uma temporada muito positiva buscando títulos para o nosso Vasco", disse o técnico Alberto Valentim.

O treinador vascaíno se entusiasmou com os jogadores que terá à disposição para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Valentim exaltou a qualidade dos reforços e se mostrou contente com a permanência de jogadores importantes do time.

"Muito importante a permanência desses jogadores que estavam com a gente ano passado. Isso vai facilitar muito o nosso trabalho. De tudo aquilo que já os conheço. Eles também já conhecem meu trabalho. A base está mantida. Com alguns jogadores para reforçar o grupo. Isso vai fazer com a gente tenha mais êxito no modelo de jogo, daquilo que eu espero deles. Vai ser um processo mais acelerado."

Para a temporada 2019, o Vasco oficializou apenas a contratação do centroavante Ribamar. Mas também já acertou as chegadas do lateral-esquerdo Danilo Barcelos, do volante Fellipe Bastos, do meia Bruno César e dos laterais-direitos Claudio Winck e Raul Cáceres.

Em 2019, o Vasco vai disputar o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. A estreia da equipe no torneio estadual será no próximo dia 20, diante do Madureira.