Após exaltar Kleber, Luiz Felipe Scolari pede valorização a Luan

SÃO PAULO - O técnico Luiz Felipe Scolari segue apostando as suas fichas em Luan, mesmo depois de o jogador do Palmeiras ter voltado a mostrar deficiências no ataque na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo, em São José do Rio Preto, na estreia do Campeonato Brasileiro. O treinador voltou a elogiar a eficiência tática do atleta.

Felipão pediu um novo voto de confiança a Luan ao exaltar a atuação do atacante Kleber, autor do golaço que garantiu o triunfo sobre os botafoguenses. "O Kleber é um guerreiro. Participa, luta, vibra, não desiste nunca. Nesse jogo, e em muitos jogos, ele precisa sair mais da área, e por isso precisamos de um outro jogador que atue mais preso. Já o Luan precisa ser valorizado, pois é um jogador operário, que está sempre presente. Quero que o meu grupo dê moral para ele", enfatizou o comandante.

Ao comentar a atuação palmeirense, Felipão preferiu não falar sobre os desfalques que o time superou para vencer na estreia. A equipe não pôde contar com os laterais Cicinho e Rivaldo, os meias Valdivia e Lincoln e o atacante Wellington Paulista, todos lesionados.

"Não posso falar de quem não jogou. Jogamos com o que tínhamos em mãos e quem entrou se portou muito bem", disse o treinador, para depois elogiar a evolução tática da sua equipe. "Não fomos tão bem na parte da criação, mas é assim que estamos jogando desde o início do ano. O time voltou a ter organização, os jogadores se posicionaram muito bem e sabiam onde estavam seus companheiros."

Felipão ainda fez um grande elogio aos defensores do Palmeiras. "O time mais uma vez foi impecável no setor defensivo. Estamos muito bem e podemos aprimorar ainda mais essas qualidades com o decorrer da competição", projetou.

Veja também:

Elenco alviverde fica aliviado com o bom resultado

JOGO - Leia como foi Palmeiras 1 x 0 Botafogo e assista ao gol de Kleber

ESPN - Felipão valoriza vitória na estreia do Brasileirão

Felipão minimiza os desfalques do time

ESTADÃO ESPN - Paulo Calçade 'Kleber foi o homem que decidiu o jogo'

ESTADÃO ESPN - Palmeiras estreia com vitória sobre o Botafogo