Após exame, São Paulo confirma cirurgia em Fabrício

SÃO PAULO - O São Paulo confirmou, no início da tarde desta segunda-feira, que o volante Fabrício será submetido nos próximos dias a uma cirurgia no joelho esquerdo, depois de o jogador ter se lesionado durante a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no último domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

O clube informou que um exame de ressonância magnética realizado na última manhã confirmou uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo de Fabrício. O departamento médico são-paulino, porém, não divulgou o provável tempo de recuperação do atleta e nem a data da cirurgia. "O clube divulgará informações adicionais por meio do site oficial após o procedimento cirúrgico", avisou a nota oficial.

Após se lesionar, Fabrício foi substituído já no primeiro tempo do duelo com o Atlético-MG e viveu mais um capítulo duro de sua carreira desde que chegou ao São Paulo, em janeiro, contratado junto ao Cruzeiro. Ele já iniciou a sua passagem pelo clube em meio a um processo de recuperação de contusão e sofreu duas graves lesões na panturrilha direita desde sua vinda para o time do Morumbi.

A partida do último domingo era apenas a quarta de Fabrício com a camisa são-paulina, sendo que em três delas ele precisou ser substituído com menos de 25 minutos de jogo por causa de suas lesões. Ele atuou por apenas 22 minutos contra o Mogi Mirim, esteve em campo por 14 contra o Bragantino e somente contra o Ituano jogou sem ser incomodado por lesões, mas acabou substituído durante o duelo.

Todos estes confrontos anteriores foram válidos pelo último Campeonato Paulista e agora Fabrício tentava iniciar uma nova fase pela equipe no Brasileirão, mas acabou deixando o gramado do Morumbi chorando após torcer o joelho esquerdo diante dos atleticanos.