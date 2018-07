Após exames, Inter de Milão desiste de contratar Carew A Inter de Milão anunciou nesta quarta-feira que desistiu de contratar o veterano atacante John Carew, de 33 anos, que está sem atuar desde o fim da última temporada, quando deixou o West Ham. Ele passou por exames médicos nesta quarta-feira e o time italiano concluiu que sua condição física exigiria um longo período de preparação, o que é "incompatível com as necessidades do clube".