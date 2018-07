Após exames médicos, Inter desiste de contratar Adriano Ainda não foi desta vez que Adriano acertou a sua volta ao futebol. Nesta segunda-feira o centroavante fez exames médicos no Rio para assinar com o Internacional, mas os resultados dos testes desagradaram à diretoria do time gaúcho, que desistiu oficialmente da negociação com o ex-jogador do Flamengo.