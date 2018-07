Após exames no coração, Nixon volta aos treinos no Flamengo nesta sexta

Recém-recuperado de uma lesão no joelho, Nixon sentiu falta de ar durante atividades, o que levou o departamento médico do Flamengo a afastá-lo dos treinos, até que o seu quadro de saúde fosse determinado. O atacante, então, passou por exames que afastaram qualquer risco do jogador ter problemas cardíacos.

Nixon realizou ressonância magnética no coração, teste ergométrico, ecocardiograma cardíaco, além de um exame que avalia a pressão arterial durante 24 horas. E os exames mostraram que ele está apto a atuar.

Porém, ainda não está definido quando Nixon estará à disposição do técnico Cristóvão Borges. O atacante foi submetido a cirurgia no joelho esquerdo em março e, desde então, vem se recuperando para voltar a entrar em campo.

Nesta sexta, ele vai treinar na Gávea, em mais uma etapa da preparação do Flamengo para o clássico com o Vasco, domingo, na Arena Pantanal, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Com sete pontos, o time está na zona de rebaixamento, em 17º lugar.