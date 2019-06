Após exames, Uruguai confirma Vecino fora da Copa América por lesão

Poucas horas depois de golear o Equador por 4 a 0, na noite de domingo, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, na estreia pela Copa América, a seleção do Uruguai voltou aos treinamentos na manhã desta segunda-feira já pensando na partida contra o Japão, que será na quinta. Em um clima descontraído, com direito a risos e piadas, os jogadores trabalharam na Cidade do Galo, o CT do Atlético-MG, em Vespasiano, na região metropolitana da capital mineira. A notícia negativa foi a confirmação da lesão de Matías Vecino.

Segundo comunicado da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), o jogador passou por um exame e foi constatada uma lesão no músculo bíceps femoral da coxa direita. Com isso, o jogador da Inter de Milão está fora da Copa América. Ele havia sentindo fortes dores musculares no final da partida contra o Equador e foi substituído aos 35 minutos do segundo tempo.

Como é praxe no futebol, os jogadores que começaram a partida contra o Equador ficaram no ginásio do centro de treinamentos para realizarem trabalhos regenerativos. Eles tiveram a companhia dos três goleiros e dos reservas nos primeiros 30 minutos de atividade. Na sequência, os auxiliares do técnico Óscar Tabárez comandaram um treino no campo para quem pouco ou nada jogou no domingo.

A partida contra o Japão, nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), acontecerá na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Grupo C. A delegação uruguaia viajará nesta segunda à tarde para a capital gaúcha e treinará pela primeira vez na cidade nesta terça. Depois de encarar os japoneses, o Uruguai encerrará a fase de grupos contra o Chile, na próxima segunda-feira, às 20 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.