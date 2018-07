Após exibições ruins, Balotelli é sacado na Itália Com dois empates em duas rodadas, contra Espanha e Croácia, e sem apresentar um bom futebol, a Itália terá mudanças para a partida diante da Irlanda, na próxima segunda-feira pela última rodada do Grupo C da Eurocopa. E o primeiro a perder o lugar na equipe é o atacante Balotelli, que deve dar lugar a Di Natale.