De volta ao São Paulo, Brenner destaca aprendizado com Tite na seleção brasileira

De volta ao São Paulo depois de passar duas semanas ao lado de Neymar, Gabriel Jesus e companhia nos treinos da seleção brasileira para a Copa do Mundo, o jovem atacante Brenner, de 18 anos, diz já ter "virado a chave" e, por hora, o foco é o duelo desta terça à noite contra o Vitória no Morumbi.

"Vivi uma experiência única que contribuirá para o meu crescimento profissional", diz o jogador, "convocado" por Tite junto com outros atletas de base do futebol brasileiro para participar de treinos em Teresópolis e em Londres. "Procurei ajudar da melhor forma possível na preparação e também aproveitei para aprender muitas coisas."

Para Brenner, um triunfo diante do Vitória nesta noite deixa o São Paulo em posição confortável para a sequência do Campeonato Brasileiro, que retorna depois da pausa para a Copa em meados de julho.

"É bom estar aqui novamente. Cheguei e já mudei a chave. Matei a saudade do pessoal, brincaram comigo, falamos um pouco da seleção e foi só. Coisa rápida, depois teremos tempo para conversar melhor. Quando o treino começou, o foco total foi a preparação para esta difícil partida, que pode nos deixar em boa situação no campeonato."

Sobre a seleção brasileira na Rússia, o atacante é otimista. "O trabalho vem sendo muito bem feito, nossa seleção conta com os melhores jogadores do mundo, então, estou confiante e na torcida para que eles voltem da Rússia com o hexa."

"Xodó" da diretoria e da torcida tricolor, Brenner vive expectativa de ter mais espaço no time. Promovido para o elenco profissional em 2017, com Dorival Junior, soma 17 partidas com a camisa tricolor. Em onze delas, foi titular. Já marcou três gols, dois neste ano.