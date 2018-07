Após experiência no Palmeiras, goleiro Bruno admite ser técnico

SÃO PAULO - Reserva de Fernando Prass, Bruno não entrou em campo nesta quarta-feira para enfrentar o XV de Piracicaba, mas foi fundamental na vitória por 2 a 1. Isso porque, como o técnico Gilson Kleina e o auxiliar Juninho foram expulsos, o goleiro é quem comandou o time do Palmeiras por alguns minutos, enquanto o preparador físico Fabiano Xhá aquecia alguns reservas.

Aos 29 anos, Bruno admite que admite ser treinador no futuro. "Fiz curso de educação física pensando no meu futuro. E, se eu disser que nunca pensei em ser treinador ou auxiliar, estarei mentindo. Se não for isso, cogito também um cargo burocrático", comentou goleiro.

Apaixonado por futebol americano, ele fez recentemente um curso online de esportes e sociedade na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Quando a chance de ser treinador apareceu, Bruno não a desperdiçou.

"O Gilson e o presidente Paulo Nobre brincaram bastante comigo após o jogo. Os jogadores também, me chamaram de professor. E eu falei que estou à disposição se precisarem (risos). Mas, falando sério, orientações para os companheiros eu sempre dei. Todos os jogadores respeitam, sabem que é para o bem do Palmeiras", ressaltou.