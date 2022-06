Após experiência ruim com a Juventus, Pirlo assume time da primeira divisão turca

O ex-jogador Andrea Pirlo foi anunciado neste domingo como novo técnico do Fatih Karagumruk, da Turquia. O anúncio foi uma surpresa no meio do futebol, já que o italiano estava sem clube desde sua saída da Juventus, na temporada 2020/2021.

O Fatih foi fundado em 1926 chegou à elite do futebol turco em 2020 e encerrou a temporada na 8ª posição, quando era comandada por Volkan Demirel.

Na publicação do anúncio, a equipe diz que o contrato é válido por um ano, iniciando no dia 1º de julho. Ele dará uma coletiva de imprensa na próxima terça-feira, em horário que ainda será divulgado pelo clube.

"Feliz por começar uma nova aventura. Obrigado, Karagumruk SK", afirmou Pirlo.

Entre um misto de surpresa e animação, os torcedores também lembravam da história de Volkan Demirel com o futebol turco. Ele atuava como goleiro até se aposentar em 2019 e agora está sem clube. O ex-meia italiano, por outro lado, marcou época em times como Brescia, Milan e Juventus, além de ter conquistado uma Copa do Mundo.