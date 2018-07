Após experiências no exterior, Chapecoense quer aproveitar fase ruim do Palmeiras

Depois de viver experiências internacionais inimagináveis há bem pouco tempo, a Chapecoense está de volta à sua realidade. Após fazer um amistoso contra o poderoso Barcelona e perder a Copa Suruga para o Urawa Red Diamonds, no Japão, o time catarinense volta a campo, neste domingo, às 19 horas, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo ameaçado pelo rebaixamento, espera tirar proveito da crise do Palmeiras.

A Chapecoense está na 17.ª colocação com 22 pontos, mesma pontuação do São Paulo, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Ficar entre os últimos colocados é algo que o time viveu em 2015. Apesar do momento delicado, o técnico Vinícius Eutrópio tem exaltado o ambiente e espera aproveitar da pressão sofrida pelo rival, eliminado da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, para sair com os três pontos de São Paulo.

"Tudo tem seu lado bom e ruim. Sabemos que o Palmeiras vai buscar a vitória a todo custo, mas podemos também aproveitar dessa pressão que eles vêm sofrendo. Vamos sempre respeitar nosso adversário, mas com organização poderemos sair de campo com um resultado positivo", falou o treinador em tom otimista.

O time vem de duas derrotas no exterior. Foi goleado pelo Barcelona, por 5 a 0, e depois perdeu o título da Copa Suruga, por 1 a 0, para o Urawa Red no duelo entre o campeão da Copa Sul-Americana e o campeão da Copa da Liga Japonesa.

Para Vinícius Eutrópio, estas experiências foram importantes ao elenco. Ele só teme um pouco pelo desgaste gerado pela viagem e pela diferença de fuso horário com o Japão. A delegação só chegou ao Brasil na última quinta-feira. Desceu no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP), e ficou concentrada em São Paulo desde então.

A baixa para este jogo é o zagueiro Luiz Otávio. O defensor sentiu um desconforto no adutor da perna direita e vai ser substituído por Fabrício Bruno. Vinícius Eutrópio comentou sobre o que esperar da Chapecoense daqui para a frente. "Apesar da maratona que vivemos nas últimas duas semanas, pode-se esperar uma Chapecoense mais fortalecida, pela experiência internacional, e um grupo mais unido. Estamos em um processo de reformulação, pelas muitas lesões. Agora vamos focar para fazer um grande segundo turno. Permanecer na elite é importante, mas se conseguimos um objetivo maior no Brasileirão será melhor ainda", completou.