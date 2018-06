Após expulsão, Gabigol treina com os reservas em reapresentação

O Santos retomou os trabalhos nesta sexta-feira, no dia seguinte à vitória sobre o Nacional, do Uruguai, por 3 a 1, no estádio do Pacaembu, pela segunda rodada da Libertadores. Dos titulares, o único que esteve no gramado foi o atacante Gabriel.

Como foi expulso ainda no primeiro tempo da partida, o centroavante participou da atividade com os reservas. Os outros 10 atletas que começaram em campo fizeram apenas treino regenerativo na academia.

O elenco fará ainda mais uma atividade, neste sábado, antes do duelo contra o Botafogo-SP, no domingo, às 19h30, em Ribeirão Preto, no duelo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista. Suspenso na Libertadores, Gabriel estará em campo no Estadual.

O técnico Jair Ventura ainda não deu pistas da formação titular. Mas a tendência é que repita a equipe que esteve em campo na competição continental: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Alison, Eduardo Sasha, Vecchio, Léo Cittadini e Rodrygo; Gabigol.