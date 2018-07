Após expulsão, Luis Fabiano diz que pensou até em largar o futebol

BUENOS AIRES - Mais do que privar o São Paulo de uma de suas alternativas técnicas mais fortes, a expulsão de Luis Fabiano desmontou o esquema montado por Ney Franco e o time foi completamente dominado no segundo tempo. No fim, o empate acabou saindo como bom resultado diante das circunstâncias.

Mesmo cabisbaixo, o atacante rompeu o silêncio e assumiu que a tentativa de chute em Donatti foi um ato impensado e que poderia ter custado até mesmo o título ao Tricolor. O jogador afirmou que viveu um dos piores momentos de sua vida ao receber o cartão vermelho. “É o momento de dar a cara a tapa e assumir o erro. Sem dúvida será uma das noites mais complicadas da minha vida, a mais difícil depois da morte do meu avô”, lamentou.

A dor do jogador é aumentada pelo fato dele buscar a todo custo seu primeiro título de expressão no Morumbi. O fato de ser um ídolo sem conquistas incomoda o atacante, que via na Sul-Americana a chance da sua redenção pessoal e o cumprimento de uma meta traçada quando ele decidiu voltar ao clube. “Acho que nunca vou ter outra oportunidade de jogar uma final dessa na minha vida, tudo se encaminhando para uma grande partida. Hoje, sinceramente, estou tendo um sentimento que nunca tive em toda minha carreira. Sentimento de frustração com um pouco de vontade de largar o futebol”, disse, para depois tranquilizar a torcida e dizer que não pretende se aposentar.

Como cumprirá suspensão no jogo de volta, Luis Fabiano poderá ser campeão sem entrar em campo no jogo decisivo. Apesar da ansiedade pela primeira conquista, ele admite que o gosto será um pouco mais amargo do que deveria. “Tenho certeza que vamos conquistar esse título, mas para mim vai ser diferente. Sempre faltará algo.”