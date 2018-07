Após expulsão, Luis Fabiano fala até em largar futebol Mais do que privar o São Paulo de uma de suas alternativas técnicas mais fortes, a expulsão de Luis Fabiano desmontou o esquema montado por Ney Franco e o time foi completamente dominado no segundo tempo do confronto que terminou empatado por 0 a 0 com o Tigre, na noite da última quarta-feira, no jogo de ida da final da Copa Sul-Americana. No fim, o empate acabou sendo um bom resultado diante das circunstâncias.